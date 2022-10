Pasta Day | YouGov | Quella con il ketchup al primo posto tra i più grandi delitti in cucina

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il 25 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Pasta Day. Secondo la survey di, per l’82% degli italiani la pasta con ilsi classifica aldei piùin, seguita dal cuocere la Pasta direttamente nell’acqua fredda (71%). “Nelle ultime settimane abbiamo provocato gli italiani mostrando la combinazione più odiata che unisce la Pasta al” – sottolinea Fiamma Sinibaldi, Senior Brand Manager Salse Italia di Heinz. “Oggi, in occasione del Pasta Day, siamo qui per dichiarare la nostra posizione e prendere le difese del TomatoHeinz e della Pasta”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il 25 ottobre si celebra in tutto il mondo il World. Secondo la survey di, per l'82% degli italiani lacon il ketchup si classifica al primo posto dei più grandi delitti in cucina, seguita dal cuocere ladirettamente nell'...Il 25 ottobre si celebra in tutto il mondo il World. Secondo la survey di, per l'82% degli italiani lacon il ketchup si classifica al primo posto dei più grandi delitti in cucina, seguita dal cuocere ladirettamente nell'...