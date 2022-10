“Non può farmi questo” GF Vip 7 | Luca Salatino in lacrime per la fidanzata Soraia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) Momento molto difficile peral GF Vip 7. Dopo la puntata il concorrente si è reso conto di aver fatto qualcosa di non molto positivo e si è pentito della scelta fatta. Un vero e proprio crollo è avvenuto nella casa più spiata d’Italia, nonostante il suo compagno di avventura Charlie Gnocchi abbia tentato in tutti i modi di tranquillizzarlo. All’interno delle mura si è sfogato con il fratello di Gene, poi se n’è andato in giardino e qui lesono diventate protagoniste. C’è un motivo ben preciso dietro questa sua tristezza. Ma non è soloil protagonista del GF Vip 7 in queste ore. Giulia Salemi ha asfaltato Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. protagonisti di un incontro definito molto forzato dal pubblico a. casa. In effetti tra i due vipponi non c’è mai ...