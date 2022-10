(Di martedì 25 ottobre 2022) Stasera alle 21 a Zagabria contro la Dinamo: poi all'ultima c'è il Salisburgo. Rebic ealle spalle di Giroud. Ma attenzione ai croati che non perdono in casa da dicembre e con Petkovic e Orsic ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Stasera alle 21 a Zagabria contro la Dinamo: poi all'ultima c'è il Salisburgo. Rebic e Leao alle spalle di Giroud. Ma attenzione ai croati che non perdono in casa da dicembre e con Petkovic e Orsic ......PUNTI AL SASSUOLO Il Sassuolo soffre enormemente contro un Verona frizzante e rinnovato dalle... 32 Laurientè, 74 Frattesi CLASSIFICA SERIE A Napoli 2926 Lazio, Atalanta 24 Roma 22 Udinese, ... Milan idee chiare: passare il turno e con i 20 milioni chiudere per Leao Stasera alle 21 a Zagabria contro la Dinamo: poi all’ultima c’è il Salisburgo. Rebic e Leao alle spalle di Giroud. Ma attenzione ai croati che non perdono in casa da dicembre e con Petkovic e Orsic po ...Paulo Sousa, ex giocatore e allenatore portoghese, ha parlato così a tuttomercatoweb.com dell'inizio di stagione del Milan: "Racconta l'importanza della maturità ...