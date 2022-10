L’Arsenal è green!

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’anno scorsolanciava una campagna ecologista piantando 2.000 alberi in Africa: il risultato ad un anno di distanza Un anno faha attuato un’iniziativa ecologista piantando 20.000 alberi in Africa. Un progetto volto a compensare la CO2 rilasciata e il legname utilizzato nella stampa del Programma del club, il libretto che storicamente viene proposto dai club britannici aitifosi che si recano allo stadio. The Arsenal Forest in Africa. 20,000 trees planted only 1 year ago. This project rapidly makes up for the CO2 released and the lumber used in the printing of the @AFCProgramme. @Arsenal also support the local Boré Lions FC team who dropped in for some training and weeding. ??? pic.twitter.com/iIObPQ0tT9— Ru Hartwell (@AfricanForests) October 24, 2022 In questo video si possono vedere le immagini dell’iniziativa green ...