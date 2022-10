Juventus | Gazzetta | “Impresa in terra straniera per gli ottavi”

Leggi su seriea24

(Di martedì 25 ottobre 2022)- Come riporta laladeve davvero mettere il turbo per andare avanti in Champions ad oggi. LA CHAMPIONS Ricordando le notti magiche “Allegri non è mai uscito nei gruppi neanche quando allenava il Milan. La Champions è stata il propulsore della sua grande Juve. Nel 2015-16, prima stagione in panchina, il 3-0 a Dortmund indicò la strada: i bianconeri dominanti, padroni del gioco. Non sono mancate altre notti magiche, cominciando dal Real Madrid eliminato in semifinale quella stessa stagione. E ancora: il 3-0 al Barcellona nel 2017, il 2-1 al Tottenham a Londra l’anno dopo, il fantastico (ma vano) 3-1 al Bernabeu contro il Real Madrid di Ronaldo terrorizzato da quella spinta offensiva. Nel 2019 la partita forse più bella, il 3-0 all’Atletico Madrid con tripletta di Cristiano Ronaldo. ...