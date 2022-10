Juve | Nedved | «Indagine plusvalenze? Ci difenderemo»

"La gara fatta con Torino ed Empoli non basterebbe, dovremo fare meglio": parole e musica del vicepresidente dellaPavela pochi minuti dal fischio d'inizio del match col Benfica. "Gatti Per lui non sarà semplice in uno stadio così caldo ma non ho nessun dubbio su di lui: ha una voglia immensa, farà ...... alla Juventus invece si è voluto fare i furbi, con Andrea Agnelli, Paratici/Arrivabene e... Caso plusvalenze, Moncalvo su Agnelli: 'Rischia di rovinare l'immagine della' Andrea Agnelli ©...14:01 - ARRIVATO RUI COSTA - Anche Manuel Rui Costa è arrivato a Belem per il pranzo UEFA con i dirigenti della Juventus. 13:55 - INIZIA IL PRANZO UEFA - Agnelli, Nedved e Arrivabene sono arrivati a ...L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato a Mediaset Infinity poco prima del via del match di Champions League contro il Benfica. Il dirigente bianconero si è soffermato ...