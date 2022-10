Il Milan passa a Zagabria 4-0 | gli ottavi Champions sono più vicini

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Ilsi prende una vittoria d'autorità in casa della Dinamoe si avvicina aglidi finale diLeague. Finisce 4-0 grazie alla prima rete assoluta in maglia rossonera di Gabbia e ai sigilli di Leao e Giroud, oltre all'autogol di Ljubicic: la squadra di Pioli sale al secondo posto nel Gruppo E a +1 sul Salisburgo, ultimo avversario da affrontare a San Siro e contro cui basterà anche soltanto un punto per centrare la qualificazione. La prima grande occasione del match è per i rossoneri con Kjaer, che al 10' si coordina molto bene per un sinistro al volo salvato letteralmente da Peric a Livakovic battuto. Al 27' è bravo anche Misic a murare una conclusione molto pericolosa di Rebic, mentre qualche istante più tardi ci pensa direttamente Livakovic a dire di no a Giroud su un colpo di ...

È visibilmente soddisfatto, Stefano Pioli, dopo il match di Zagabria che ha riportato il suoin zona qualificazione agli ottavi di Champions League. E non potrebbe essere altrimenti: al ......Per il vantaggio delbisogna aspettare il 40', quando Gabbia si butta in tuffo su una punizione tagliata di Tonali , battendo di testa il portiere croato per l'1 - 0. A inizio ripresa la ...Prova di forza. Il Milan passa 4-0 a Zagabria e si prende il secondo posto del gruppo E con 7 punti, uno in più del Salisburgo, avversario al Meazza il prossimo 2 novembre. La Dinamo, che non perdeva ...L'allenatore rossonero non si esalta dopo il 4-0 di Zagabria che avvicina la qualificazione agli ottavi di Champions League, distante un solo punto ...