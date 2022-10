(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Che cos’è ilda? Si tratta di giochi di ruolo dal vivo () semplici ma dal design molto curato, che permettono di vivere esperienze potenti ed emozionanti. AComics & Games troverete i ragazzi di Chaos League, collettivo di designer e narratori con sede a Bologna, che organizzeranno sessioni di uno o due ore, a seconda dell’esperienza che si vuole vivere. Nelle sale dell’istituto artistico Passaglia (Via D. Caserma, 5) saranno organizzate le seguenti sessioni: “Prima Vennero”: gioco di ruolo immersivo che si gioca bendati, guidato da tracce sonore interattive. Berlino 1942, una mattina grigia, un appartamento, un condominio di periferia.Li hai sentiti arrivare a sirene spianate e sei scappato nell’unico posto dove avresti potuto nasconderti: la soffitta. Qui è buio, le condotte ...

dasono spesso sessioni di pochissime ore, in cui i giocatori vivono un particolare scenario o una precisa situazione. Si tratta di eventi di frequente sperimentali e d'avanguardia. I ...... Narrattiva) Anche Narrattiva propone un sistema di gioco per mettere in scena unda. Segni è un gioco che trae ispirazione dalla creazione del linguaggio dei segni nicaraguense e mette ... Il LARP da camera vi aspetta a Lucca