Governo Meloni | voto di fiducia alla Camera | 235 sì e 154 no

(Di martedì 25 ottobre 2022) In una giornata a suo modo storica, ildi Giorgia, presieduto per la prima volta nella storia d’Italia da una donna, ha incassato ladei deputati. Domani 26 ottobre sarà la volta del Senato. Nella nuova, con 400 deputati e on più 630, ilha ottenuto 235 voti dia favore, 154 contrari e 5 astenuti. A largo spettro l’intervento della presidente del Consiglio anche nel corso della sua replica del pomeriggio in Aula, dopo il dibattito seguito al discorso programmatico. Molti i temi toccati: ddenatalitàlibertà delle donne. E dall’Europa e al reddito di cittadinanza. “Io considero una sconfitta che una donna debba rinunciare a ...

La Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia alpresieduto da Giorgiacon 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Hanno votato 389 deputati su 400. Durante il suo primo intervento alla Camera dei Deputati, dopo il quale ...... del gruppo Misto, intervenendo in Aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto per la fiducia al. "Intendo fare ciò che devo". Il discorso integrale di GiorgiaROMA - “Ringrazio il presidente Meloni per lo stile sobrio e responsabile che ha adottato sin dalle prime ore successive alla vittoria elettorale. La ...La Camera dei Deputati ha concesso la fiducia al governo Meloni con 235 sì e 154 no, 5 i voti contrari. L’esito del voto a Montecitorio poco dopo le 20 e 30, al termine della chiama per appello nomina ...