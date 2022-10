Firenze | turista aggredita e violentata di notte mentre rientra nel suo b&b

Leggi su tpi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sorpresa alle spallesaliva le scale dell’edificio nel quale si trovava il bed and breakfast nel quale alloggiava, spinta,: è successo lo scorso sabato a una donna sudamericana di 51 anni, in vacanza aper alcuni giorni. I carabinieri indagano per violenza sessuale dopo la sua denuncia. I fatti sarebbero accaduti nel centro storico del capoluogo toscano, in zona San Lorenzo: la vittima ha denunciato la vicenda al mattino successivo, dopo essersi confidata con alcuni conoscenti. Per lei sono scattate le procedure del codice rosa previste per casi simili. Aveva passato la serata in un locale del centro insieme ad alcune amiche, ma dopo essersi ritirata da sola verso l’alloggio è stata spinta sui gradini, bloccata e abusata, nonostante le grida di aiuto. L’uomo sarebbe scappato ...