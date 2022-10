(Di martedì 25 ottobre 2022) Paolo Di, ex calciatore e oggi opinionista di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni suldopo la vittoria contro la Dinamo

Pianeta Milan

... pareggio per 2 - 2 invece la stagione successiva (23 gennaio 2000, 20a giornata) con... Il Genoa di Deperò è sfortunatissimo: per ben tre volte Morabito e due volte Bjelanovic colpiscono ...... Tode Ilievski, Paolo Maria Rocco, Goran Simi, Slobodan Ivanovi, Sabrina De, Franco Di Carlo, ... E qualcuno che apprezza il tuo spietato lavoro e lavoro merita almeno ildella tua ... Di Canio: “Il doppio risultato non deve essere un freno: il Milan deve passare”