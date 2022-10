Borghi di Roma | ecco quali devono essere assolutamente visitati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) In un territorio fiorente distorici e pieni di cultura come la Regione Lazio, possiamo considerarecome la vera regina di questa tipologia di posti all’interno dell’area regionale. Non solo tracce legate alla storia della Capitale d’Italia, ma anche in esperienze di culture diverse, come quella etrusca che visse la parte nord della nostra Regione a partire dal IX A.C. Ma non solo, anche un viaggio nei sapori delle terre del Lazio. Non solo piatti caratteristici della tradizionena, come i saltimbocca allana, il carciofo alla Giudia oppure i rigatoni con la Pajata, ma una vera esplorazione del gusto all’interno del territorio di. Ai singoli piatti, si aggiungano i vini, una vera eccellenza di questo territorio. Le vigne sono di fama internazionale, con i marchi più conosciuti ...