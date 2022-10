Benfica Juve 3-1 LIVE | inizia la ripresa

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Da Luzsi sfidano nella quinta giornata dei gironi di Champions League. Sintesi3-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 3? Salva Cuadrado – Cross di Joao Mario dalla destra, Cuadrado di testa anticipa Ramos che indisturbato poteva colpire a rete. 7? Tiro Fernandez – Destro coraggioso da oltre 25 metri del classe 2001: pallone abbondantemente alto. 8? Occasione Vlahovic – McKennie imbuca per Vlahovic, che cerca il suggerimento per Kean. Pallone troppo corto, allontana Antonio Silva. 9? Occasione Aursnes – Bello scambio con ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/2023. TOP: Rafa Silva, Joao Mario, Enzo Fernandez FLOP: Cuadrado, Bonucci, ...Ladeve sperare che una tra Psg eperda contro il Maccabi ...Le pur flebili speranze di qualificazione erano state in qualche modo rinvigorite dalla rete del serbo, che stava tenendo in piedi la Juve. Dopo appena 7' però, ecco il patatrac. Un ingenuo quanto ...Allegri contro giocatori Juventus Caos durante Juve-Benfica Nel prossimo paragrafo, si potrà così vedere il modo in cui i giocatori hanno agito. Ciò detto, non sono comunque da biasimare per il loro ...