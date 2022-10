Zazzaroni | La Roma è stata costretta dal Napoli a chiudersi' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 24 ottobre 2022): "Ladal, chiunque giochi contro questoperde 8 volte su 10" A RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Ivan, direttore Corriere dello Sport. Queste el sue parole: "Laha un potenziale offensivo pari allo zero senza Dybala. Esponendosi al contropiede delsei morto, quindi ha fatto come una provinciale e si è abbottonato per evitare che una squadra superiore potesse massacrarti. -afferma- Se una squadra gioca a calcio, controperde 8 volte su 10. Ieri ho viste cose molto belle, nonostante un Kvara ben contenuto. Di Lorenzo ha fatto bene, ...