Tennis | Matteo Berrettini non prenderà parte al torneo di Vienna “Farò di tutto per arrivare al top a Parigi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Domenica non troppo positiva per. Non solo la sconfitta in due set nella finale dell’ATP di Napoli, contro l’amico Lorenzo Musetti, per il romano. Oggi, in un post su Instagram, l’azzurro ha annunciato il forfait aldi, in programma questa settimana. Non si è ancora alleviato il dolore per alcune vesciche presenti sul piede. Le sue parole: “A seguito di molteplici valutazioni di esperti medici sul piede sinistro, mi è stato informato che non potrò competere al Erste Bank Open di”. Si guarda già avanti: “il possibile per tentare di essere pronto a competere a”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...