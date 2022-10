Serie A dopo Mondiali 2022 | Napoli-Juve il 13 gennaio e Inter-Milan il 5 febbraio

... pagelle Cremonese Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Cremonese e Sampdoria, valido per la 11ª giornata del campionato diA 2022/2023. TOP: Audero (Sampdoria) FLOP: Dessers (...... primo dei due posticipi dell'undicesima giornata diAReduci dalle fatiche di Coppa Italia, ... L'allenatore serbo ritrova in difesa Murillo, rientratol'infortunio che lo aveva messo fuori ...Zero a zero allo "Zini" in quello che è definito da Dejan Stankovic come un derby di bassa classifica. Situazione di stallo che non serve a nessuna delle due squadre, con i rimpianti maggiori fin qui ...La Lega Serie A ha comunicato oggi gli orari di tutte le partite che si giocheranno tra la diciassettesima e la ventunesima giornata di campionato, dopo il Mondiale in Qatar. Già ...