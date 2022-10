Mathilde Lheureux, nuovo CEO di Free2move eSolutions

Stellantis

e' stata nominata ceo di Free2move eSolutions, joint venture tra il gruppo Nhoa e Stellantis. La scelta e' stata presa all'unanimita' dal cda, che 'ha ringraziato Roberto Di Stefano ...è il nuovo CEO di Free2move eSolutions . All'unanimità, il Consiglio di Amministrazione ha nominato CEO lae ha ringraziato Roberto Di Stefano per lo straordinario lavoro ... Mathilde Lheureux assume la guida di Free2move eSolutions in qualità di nuovo CEO All’unanimita`, il Consiglio di Amministrazione ha nominato CEO Mathilde Lheureux e ha ringraziato Roberto Di Stefano per lo straordinario lavoro svolto in un contesto tanto complesso. “Nel suo nuovo ...AMSTERDAM, October 24, 2022--Regulatory News: Free2move eSolutions, une joint-venture entre le Groupe NHOA (Paris:NHOA) (NHOA.PA) et Stellantis N.V., annonce la nomination de Mathilde Lheureux au post ...