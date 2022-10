La bomba non è ancora esplosa Ma Meloni rischia | voci dalle Sacre stanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il governoè nato, lunga vita al governo! Ma non sarà una vita facile, eè la prima a saperlo. Alle difficoltà esterne che ben conosciamo e di cui abbiamo parlato le scorse settimane- aumento delle bollette, aumento dei prezzi delle materie prime, inflazione, recessione in arrivo, povertà crescente, guerra che non finisce se ne aggiungono altre annidate all'interno della coalizione, e non sono meno insidiose delle prime. Le parole di Berlusconi all'assemblea dei senatori di Forza Italia non possono essere cancellate con la smentita di rito, che non è mancata. Rimarranno ben piantate nel ricordo e nelle valutazioni di tutti i leader dei paesi alleati e non alleati. Berlusconi ha sposato integralmente la versione di Putin sulle cause della guerra, ripetendo parola per parola brani delle dichiarazioni ...