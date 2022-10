In Lombardia 700mila donne con vulvodinia

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Insoffrono di, 600mila hanno disturbi legati all’incontinenza urinaria, 500mila sono affette da lichen sclero-atrofico che colpisce 1,4 milioni, già in menopausa. Sono i dati di un’indagine illustrati in occasione del convegno ‘Stop Intimate Disorders’, promosso dal direttore dello Studio Egeria di Milano, Enrico Meloni e che si è tenuto in questi giorni all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli. “Ho voluto organizzare questo evento – afferma Meloni – per sensibilizzare il più possibile l’universo femminile affinché lepossano prendere coscienza delle eventuali problematiche che riscontrano e trovare, quindi, risposte adeguate alle loro domande. La medicina può aiutare un processo di diagnosi e valutazione mirato che sfrutti la tecnologia e la ...