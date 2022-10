In camicia nera al matrimonio Liliana Segre sconvolge Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Una intervista commovente e spiazzante., ospite di Fabioa Che tempo che fa su Rai3 regala alcuni scorci privati della sua lunga, pienissima vita. "Qual è la cosa più importante che ho imparato? Essere liberi e non avere paura", spiega la senatrice a vita, vittima delle leggi razziali e internata dai nazisti in un lager. Nel centenario della marcia fascista su Roma,le chiede un giudizio sul governo di Giorgia Meloni che tanto scandalo ha geto a sinistra: "È facile giudicare a priori e invece da donna laica quale sono voglio proprio stare a vedere come sarà - lo sorprende la-. Voglio combattere dentro di me quei pregiudizi che hanno sconvolto tante vite e voglio essere una spettatrice serena. "Io voglio sperare che ci sia ancora ...