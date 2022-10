Hatching – La forma del male | la recensione

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Ladelè un film horror finlandese del 2022. Per l’ennesima volta il sottogenere del body horror viene sviluppato e sfruttato efficacemente come una metafora. La mutazione del corpo si riempie di significato e viene qui declinata in una fiaba nera davvero ben riuscita.è un film la cui morale risulta essere chiara fin dai primi minuti e che non rischia mai di finire fuori dai binari in voli pindarici eccessivamente cervellotici ed art house. Ne risulta un film solido, con delle scene pregne di significato e di grande impatto. Una coinvolgente trama familiare che evidenzia i lati problematici di una cattiva genitorialità. É una pellicola che si farà apprezzare sia dalla critica che dai fan horror intorno al mondo., che crea un buon connubio tra messaggio e ...

