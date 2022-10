Elenoire Ferruzzi contro Nikita | “Non mi do pace fino a quando non è fuori”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ritorno all’attaccoPelizon. Dopo i primi giorni di, immediatamente seguenti al televoto in cui l’ex concorrente di Pechino Express, è stata eletta favorita, è ritornata alle critiche ferocila gieffina, rea a suo parere di portare “iella”. Ancora una volta, quanto accade al Grande Fratello Vip 7 dimostra che il caso Marco Bellavia non ha insegnato niente perché tanti personaggi che non si sono comportati bene nei suoi confronti, reiterano le loro brutte azioni, cambiando semplicemente soggetto. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7cerca di fare terra bruciata aPelizon Ancora una volta, quella che è stata annunciata come una delle ...