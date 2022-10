Cristina Quaranta e Simona Ventura ancora in lite? L’ex gieffina si racconta

(Di lunedì 24 ottobre 2022)non è nuova al mondo dei reality show. Il Grande Fratello Vip 7, infatti, non è stata la prima esperienza. Nel 2005, nei panni di naufraga, approdò sulle imprevedibili spiagge dell’Honduras. La sua ava L’Isola dei Famosi, però, si concluse prematuramente. Nelle ultime ore, ha deciso di rilasciare un’intervista per il Corriere della Sera dove è tornata a parlare dell’argomento. Si è anche concentrata sui contrasti avuti cone con gli altri concorrenti.si sfoga: il ricordo de L’Isola dei Famosi Il percorso dinella Casa del GF Vip 7 si è appena concluso. L’ultima puntata, infatti, ha decretato la sua eliminazione. Il pubblico, in particolare, non ha ...

fra le pagine del Corriere della Sera ha ripercorso la sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi . Un naufragio durato una settimana che è ricordato soprattutto per i numerosi ...... Edoardo e Antonella si lasciano andare alla tenerezza Leggi Anche 'Grande Fratello Vip': Marco Bellavia torna in studio,eliminata Patrizia, infastidita dalla sua reazione, non ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Qualcuno sperava che la vicenda dell'ex inquilino potesse diventare utile. Invece, tutto è finito in caciara. E anche gli ascolti non pagano .... Si vedrà. Dopo tanta melassa, a fare le valigie è stat ...