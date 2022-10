Bomba «sporca» | cos’è e perché Ucraina e Nato temono sia un pretesto per l’escalation

Ma il sospetto è che sia proprio La Russia pronta a far esplodere essa stessa una '' per giustificare un'escalation militare. Zelensky controbatte: 'Solo loro possono usare armi nucleari in Europa'. Parigi - Londra - Usa: 'Mosca non ci inganna'. Nyt: 'Israele dà a Kiev ...... ex deputato di Bolsonaro lancia una granata alla polizia intervenuta per arrestarlo Giappone, il ministro dell'Economia si dimette per i suoi legami con la Chiesa dell'Unificazione: che ...- Nella zona Kherson, dopo l'evacuazione dei civili, è in atto una vera e propria mattanza delle truppe Nato. Ma tutto questo non sembra turbare lo psicopatico Zele che dal suo bunker segreto continua ...Di Lorenzo Cremonesi Il ministro della Difesa russo e la telefonata con l’omologo statunitense. Gli ucraini smentiscono il possesso di armi non convenzionali tra cui le… Leggi ...