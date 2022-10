Stash risponde a Daniele Mona dopo l’addio ai The Kolors | “Per sempre fratelli”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022)ai The, commentando l’annuncio apparso nella giornata di ieri sui profili social dell’ormai ex compagno di band. Il frontman dei Therivolge un pensiero al loro percorso e alla passione per la musica che li ha uniti in un trio insieme ad Alex Fiordispino. Perchélascia i TheI TheFiordispino, Alex Fiordispino e– hanno partecipato ad Amici insieme e dal talent show hanno ottenuto un ampio seguito. Avevano iniziato a fare musica nel 2009 salvo poi raggiungere il successo qualche anno. Ora il percorso dei The ...