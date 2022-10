Milan | Gazzetta | “Diaz stellare a San Siro”

Leggi su seriea24

(Di domenica 23 ottobre 2022)- Come riporta laha davvero dato il massimo nella partita con il Monza che da la vetta al rossonero. “GrandeTrequartista centrale, poi esterno destro, ieri mezzala.è in trance agonistica e corre come un mediano. Il primo gol dopo un quarto d’ora dice tutto: rilancio di Tatarusanu eche si fa letteralmente mezzo campo inseguito soltanto da Barberis, con gli altri lontani, in un corridoio che diventa autostrada (e sul quale Antov non mette ostacoli). Lo spagnolo esce dopo meno di un’ora, pare niente di serio (ma la Champions è martedì), dopo aver infilato il secondo gol girandosi in area nello stretto, da centravanti nato. Ma è anche il Monza che non si ritrova. Come se, molto attento a rispettare le indicazioni ...