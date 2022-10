LIVE Venezia-Olimpia Milano 60-54 | Serie A basket in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto | coi padroni di casa in vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILPERIODO. Ora una breve pausa. FINISCE IL TERZO60-54. 60-54 Triiipla di Baron, che dà una scossa all’! 60-51 Scatenato Brooks! Liberi e canestro a referto in due azioni diverse. 56-51 Devon Hall, subisce fallo controin bonus. Va ai liberi: 2/2. 56-49 Spissu aveva mandatoa +10, Tonut ha riportatoa -7. 53-46 Spissu da due: canestro per lui. 51-46 Tonut va in lunetta: 2/2 per lui.prova a riavvicinarsi. Si riprende. 51-44 Willis, spara dall’arco: altro canestro!a +7, timeouta cinque ...