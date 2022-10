Gli artisti ucraini a Roma scendono in piazza contro la guerra di Putin

La Stampa

"Così vuoi regalare la tua musica": obiettò Cook alla proposta della voce di "Pride": "Il fatto è che qui alla Apple stiamo cercando di non regalarla, la musica, perché vogliamo che...... Emilio Munda , produttore, compositore e autore perdi talent televisivi come "The Voice",... tre Festival di Sanremo vinti, un'opera musicale e più di mille canzoni scritte, traaltri, ... Così gli artisti hanno “vestito” quattro negozi del centro di Cuneo in un itinerario nella creatività All’inizio di via dei Fori imperiali, in piazza Madonna di Loreto, l’Associazione cristiana degli ucraini in Italia ha organizzato la ...Dalla Galleria Borghese al Museo delle Civiltà, passando per il MAXXI e la Galleria Nazionale. Inizia una settimana importante per la cultura nella Capitale ...