Gioia Tagliente | un talento italiano alla corte del Louvre Life is a Gift | l' opera come inno alla vita

L'arte italiana sbarca al Louvre di Parigi e lo fa con una giovane artista italiana, Gioia Tagliente, che dopo una lunga selezione internazionale, dal 21 al 23 ottobre, sarà all'Art Shopping Carrousel du Louvre, a rappresentare l'Italia con una sua opera inedita, "Life is a Gift".