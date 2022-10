Fariba Hashimi vince a Aigle | ' ' Per i diritti delle donne afghane' '

SpazioCiclismo

Ad Aigle, in Svizzera, la 19ennevince il campionato afghano per rifugiate: \''Ho vinto per i diritti delle donne del mio Paese\'' (di ...Nessuno ha fatto pi di tanto caso al piazzamento finale nel Mondiale di Gravel andato in scena sabato a Vicenza. Perch la loro battaglia, Yoldoz e, l'hanno gi vinta, riuscendo a fuggire dall'Afghanistan dopo la salita al potere del regime dei Talebani . Le due cicliste adesso sono in Italia con lo status di rifugiate politiche , ... Campionati Nazionali 2022, Fariba Hashimi conquista il titolo femminile afgano ad Aigle Afghan cyclist Fariba Hashimi, 19, was crowned champion on Sunday at the Women’s Road Championships of Afghanistan which was held in Aigle, Switzerland, the headquarters of the International Cycling ...In a statement, the UCI said that among them will be Masomah Ali Zada, the first female Afghan cyclist to take part in the Olympic Games – as part of the refugee team created by the International ...