Benfica Juve | l’arbitro del match sarà Jovanovic

(Di domenica 23 ottobre 2022)il fischietto dintus, prossimodei bianconeri nel girone di Champions League Lantus si prepara martedì ad affrontare ilin una partita decisiva per le sorti del girone dei bianconeri in Champions League. La verrà arbitrata dal serbo, che già aveva diretto i bianconeri nella sconfitta dello scorso anno con il Chelsea. Assistenti Stojkovi? e Mihajlovi?, quarto uomo Markovi?. Al VAR Fritz e all’AVAR Kavanagh. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il match- Juventus sarà invece diretto dal serbo Srdjan Jovanovic , assistito da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al Var ci sarà invece il tedesco Marco Fritz.Commenta per primo La sfida con ilnon è solo cruciale per il cammino europeo della Juventus , offre anche una nuova occasione di mercato: i bianconeri potranno osservare nuovamente da vicino Alejandro Grimaldo , tra i nomi ...La Juventus si concentra sulla gara di Champions League da affrontare contro il Benfica martedì alle ore 21:00. I bianconeri vogliono continuare sull’onda dell’entusiasmo ritrovato grazie alle ...Le due partite si giocheranno martedì, entrambe alle 21: per i bianconeri di Allegri a Lisbona con il Benfica è l'ultima spiaggia ...