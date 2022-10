Anticipazioni Mina Settembre 2 | Mina farà una cosa orribile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 23 ottobre 2022) La puntata di questa sera dirivelerà un inaspettato colpo di scena: eccosuccederà ae quale verità spunterà su mamma Olga. Questa sera andrà in onda l'ennesima avventura che vede protagonista Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale più famosa d'Italia. Stiamo ovviamente parlando diche nella scorsa puntata ha stupito tutti. Dove eravamo rimasti?ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Claudio. La seconda stagione si era infatti aperta con un epilogo felice per la protagonista che ritornava a costruire il suo matrimonio con il magistrato. Purtroppo però non tutto è andato secondo i piani e davanti al desiderio di avere un figlio ...