Uomini e Donne | Tina Cipollari spara a zero su Federica Aversano | “Rimarrà sola”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 22 ottobre 2022) Fresca di pubblicazione del suo libro “Piume di struzzo: storia di una donna”,è stata intervistata daMagazine, il settimanale ufficiale del talk show di Maria De Filippi. Non ha parlato solo del suo romanzo, che tra pochi giorni sarà in vendita in tutte le librerie italiane, ma anche delle dinamiche che si creano in trasmissione e in primis di, la tronista che non sopporta sin dai tempi in cui era una corteggiatrice di Matteo Ranieri., l’intervista esclusiva aL’antipatia dinei confronti di, che assieme alla collega Lavinia Mauro è una ...