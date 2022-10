Pioli | “Brahim Diaz? Quando sta bene si vede | ha la gambetta brillante”

Bene le prestazioni diDiaz e Divock Origi.in ConferenzaStefanonon può che essere soddisfatto della prova della sua squadra ma c'è da fare i conti, ancora una volta, con gli ...Il Milan non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi del Monza di Berlusconi e Galliani . A San Siro finisce 4 - 1 per la banda guidata dal tecnico Stefano, grazie alle reti diDiaz , che sigla una doppietta d'autore, di Origi e di Leao . Il Milan è imbattuto da otto derby lombardi in Serie A (6V, 2N), dopo aver perso quattro dei primi ...Il mister rossonero Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la grande vittoria contro il Monza ...SERIE A- Le parole dell'allenatore rossonero dopo il 4-1 al Monza: "Brahim quando sta bene si vede, ha la gamba fresca, gli avversari faticano a prenderlo. Ha a ...