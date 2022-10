LIVE – Milano-Pinerolo 2-1 25-16 | 25-17 | 27-29 | 20-11 | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Latestualedi Vero-Wash4green, partita valevole per la prima giornata della regular season di Serie A1di. Dopo la grande staione 2021/, le ragazze di coach Gaspari tornano in campo con la nuova denominazione (non più VeroMonza) ma con la solita determinazione per iniziare subito con il piede giusto. Dall’altra parte della rete ci sarà la neopromossa formazione di coach Michele Marchiaro, che proverà a conquistare subito i primi punti nella massima serie di campionato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 22 ottobre all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...