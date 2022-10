Clarissa Marchese | in dolce attesa per la seconda volta | “È stata più difficile fin da subito”

La coppia uscita da Uomini e Donnee Federico Gregucci aspettano il loro secondo figlio, dopo la loro primogenita Arya. La stessaha parlato sui social dei problemi affrontati durante il primo trimestre di ...Uomini e donne,attende il secondo figlio con Federico Gregucci Cicogna in arrivo per l'ex tronista storica di Uomini e donne ,, che attende un altro figlio da Federico Gregucci. ...Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Luca Onestini possa tornare al GF Vip come concorrente della nuova edizione.Clarissa Marchese, ex Miss Italia ed ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta dopo la nascita della sua ...