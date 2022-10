ApritiModa | atelier raccontano la creazione d’eccellenza

Si svelano, laboratori, ma non solo. Come nel caso di Armani, che detto appunto anche Re Giorgio, ha scelto come sede il quasi regale Palazzo Orsini di via Borgonuovo 11 in cui gli uffici affacciano su ...... tradi brand famosi e laboratori dell'eccellenza artigianale solitamente chiusi al pubblico, apriranno le porte per mostrare e raccontare il Made in Italy. Alberta Ferretti ad...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un evento aperto dal pubblico che permette a tutti di riscoprire il "nostro" saper fare. La guida agli appuntamenti imperdibili, da Dolce&Gabbana a Giorgio Armani C osa si nasconde dietro a un capo be ...