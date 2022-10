“Una notizia proprio brutta” Alfonso Signorini | risveglio pesante sul GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La serata di giovedì 20 ottobre ha visto la sfida a livello di ascolti tv tra GF Vip 7 condotto dae la fiction di Rai1 Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Il reality ha puntato molto sul ritorno in studio di Marco Bellavia dopo il suo abbandono volontario dal gioco. Ora l’ex conduttore di Bim Bum Bam sta meglio e ha raccontato tra le lacrime quei momenti difficili nella Casa: “Ero perso, nessuno mi ascoltava. Ho passato giorni ubriaco, a non capire cosa facessi. Ho avuto la prima nomination ho iniziato a dormire meno. Quando sono entrato erano tutti organizzati, io non ci sono riuscito”. La Rai ha schierato la fiction Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso. La serie prende così il posto di Imma Tataranni, di cui Rai1 in questa parte iniziale di stagione ha mandato in onda la seconda parte della ...