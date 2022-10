Richiamate gallette di riso ‘Carrefour bio’

Leggi su italiasera

(Adnkronos) –ledigiganti (confezione da 200 g) di marchio Carrefour bio "per possibile presenza di micotossine", si legge nell'avviso pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il produttore è Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio. I lotti richiamati sono: R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023. Nell'avviso si spiega che "solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute". "I consumatori che hanno acquistato confezioni appartenenti ai lotti indicati sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarli nel punto vendita di acquisto per sostituzione o rimborso", si legge ancora.