Questa interrogazione sull’aborto è vera | ma è stata ritirata

Leggi su facta.news

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il 21 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook in cui è presente un documento che riguarda il Comune di Ferrara. Secondo quanto mostrato, si tratterebbe di un’comunale sull’interruzione volontaria di gravidanza (ivg) presentata dal consigliere comunale Alcide Mosso, appartenente al gruppo Lega per Salvini. Con l’, datata 18 ottobre 2022, Mosso chiedeva di conoscere «quante donne che si sono presentate alle strutture del Servizio sanitario nazionale del comune di Ferrara per richiedere l’attivazione della procedura di IVG (interruzione volontaria di gravidanza) per motivi economici, sociali, psicologici, lavorativi, famigliari, hanno poi proseguito nel percorso fino ad arrivare all’IVG, relativamente al periodo dal 2011 al 2021, suddividendo ...