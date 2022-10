Agenzia ANSA

per il tuo lavoro. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Whatever it takes", ha aggiunto, citando la frase simbolo dell'ex presidente della Banca centrale europea. Un discorso ...Mario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Whatever it takes". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Europeo Charles- pubblicando anche il videotributo trasmesso al ... Michel, 'grazie Mario e auguri: Whatever it takes' - Ultima Ora Nel ringraziare i colleghi, il premier uscente ha detto: Tutti considerano l'Ue fonte di sicurezza, stabilità e pace. Dobbiamo tenerlo presente come stella polare per il futuro, soprattutto in tempi d ...Charles Michel a Draghi: "Mario hai tutto il nostro affetto, ammirazione, stima. Grazie per il tuo lavoro. Ti auguriamo tutto il meglio sul piano personale, whatever it takes".