L’addio al calcio di Ribery | “Felice della mia carriera”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilper me è passione, divertimento, sacrificio, dedizione. Ilè la mia vita”. Inizia così la lettera pubblicata sui social da Francke con la quale il fuoriclasse francese ha ufficializzato il suo addio al. Dopo aver rescisso il contratto da calciatore con la Salernitana, entrerà a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola, allenatoreformazione campana. L’ex Bayern Monaco, costretto a fermarsi per acciacchi al ginocchio, ha voluto ripercorrere tutte le emozionisua grande. “Se oggi ripenso alla mia, sono orgoglioso e più chedi tutto ciò che ho vissuto. Sonoper ogni persona che ho potuto incontrare lungo il ...

'ultimo Juve - Empoli giocato allo Stadium non riporta a una serata qualunque. Siamo alla seconda giornata della Serie A 2021 - 2022, 28 agosto: appena dopoquasi improvviso di Cristiano Ronaldo che lascia Torino a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo. I toscani approfittano del momento di confusione dei bianconeri, o forse per primi ...Commenta per primo Questo pomeriggio'ex fantasista di Bayern Monaco , Fiorentina e Salernitana Frank Ribery ha ufficialmente deciso di direal. Il francese, che entrerà a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola , ha ...