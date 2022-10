Governo | Meloni da Mattarella | le due ipotesi sul tavolo – LIVE

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È il giorno di Giorgia. Alle 10.30 il Capo dello Stato, Sergio, riceve il centrodestra al Quirinale per l’ultimo giro di consultazioni. La delegazione è fornitissima: insieme alla leader di Fratelli d’Italia ci sono Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e i capigruppo dei quattro partiti della maggioranza. Ieriha ricevuto tutti gli altri gruppi parlamentari che, al netto delle Autonomie che hanno lasciato la porta aperta alla maggioranza, hanno confermato la loro “ferma opposizione” al. Solo il Terzo Polo, andato al Quirinale senza Renzi, ha assicurato l’aiuto (e i voti) sulle singole manovre, in particolare quelle economiche, che dovessero aiutare gli italiani a superare questo difficile momento sul gas. Qui sotto la diretta di oggi. 16.26 ...

, Lollobrigida all'Agricoltura 74 secondi. La dichiarazione di Giorgiaal Quirinale dopo le consultazioni della folta delegazione del Centrodestra è durata un minuto e 14 secondi. E a ...La squadra diè quasi fatta ma si limano ancora alcune caselle. In corso contatti fra i ... Una tela che Giorgiatesse dai suoi uffici a Montecitorio, dove rientra al termine delle ...La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, è a colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale le ...Giorgia Meloni è appena arrivata al Quirinale per essere ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è appena arrivata al Quirinale per es ...