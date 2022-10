Giulia Salemi spiazza tutti dopo le parole di Antonino Spinalbese | la sua reazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022)su Twitterledi: ecco ladell’ex gieffinain questa nuova edizione del Grande Fratello VIP sta ricoprendo un ruolo inedito ma speciale. L’ex gieffina sta continuando a lavorare su nuovi progetti e grazie al suo talento sta volando sempre più in alto verso importanti traguardi professionali. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5,non si è più fermata ed infatti ha stupitolanciandosi a capofitto su speciali progetti spaziando da un ruolo all’altro. L’ex gieffina ha esordito come imprenditrice lanciando la sua prima linea di costumi, e da qualche settimana è tornata in televisione anche su ...

Chi potrebbe essere Noi speriamo di cuore chepossa spostarsi di qualche metro per dimostrare il suo talento anche in questi inediti panni.Si GIF from...É il momento del boom per, influencer e volto del GF Vip, è pronta a sorprendere di nuovo i fan: svolta in ...Giulia Salemi spiazza su Twitter dopo le parole di Antonino Spinalbese: ecco la reazione dell'ex gieffina sui social ...Giulia Salemi osa con i colori. Il look per la nuova puntata del Grande Fratello Vip le dona tantissimo e il pubblico apprezza.