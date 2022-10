Energia | Sánchez | Spagna si riconosce in molte misure Ue

ANSAmed

La Spagna "si riconosce" in "molte" delle misure accordate dai Paesi dell'Unione europea nell'ambito della crisi energetica: lo ha affermato il premier Pedro, da Bruxelles, dopo l'ultimo Consiglio Ue. "Insieme ad altri, abbiamo esercitato un ruolo chiave, sempre propositivo e costruttivo", ha aggiunto. . 21 ottobre 2022"L'Ue - ha ribadito in queste ore al Consiglio europeo sull'- è un concetto rilevante per ... L'incontro, come ha anticipato il premier spagnolo Pedro, si terrà il 9 dicembre ad Alicante. Energia: Sanchez, accordo Spagna-Francia per corridoio verde - Economia - ANSAMed