Energia | accordo a vertice Ue su price cap dinamico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) I capi di Stato e di governo dell'Ue hanno raggiunto a tarda notte a Bruxelles unsulle conclusioni del Consiglio europeo in materia di. In particolare i leader invitano la Commissione ...

Ovviamente dobbiamo assicurarci di avere tutto sotto controllo: è per questo che abbiamo incaricato i ministri dell'di lavorarci", conclude Rutte. Cosa c'è nell'Il Consiglio europeo, ...Guerra del gas: in consiglio europeosull'ma non sul price cap. La prima misura riguarda l'acquisto congiunto e volontario della materia.Quasi dodici ore di tensioni, attacchi incrociati, musi lunghi. Poi, l’accordo al fotofinish. L’Ue salva l’unità di fronte al nemico russo sul dossier ...Gas, accordo in extremis al consiglio europeo dopo quasi dodici ore di tensioni, attacchi incrociati, musi lunghi. Poi l'ok accordo al fotofinish. L'Ue salva l'unità di ...