Chi è Neja | carriera e vita privata della cantante

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Agnese Cacciola, questo il vero nome di, è nata a Rivoli, in provincia di Torino, il 15 agosto 1972 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica fin da bambina, inizia a suonare il pianoforte all’età di 6 o 7 anni, proseguendo ininterrottamente fino ai 15. Durante l’adolescenza si iscrive anche a una scuola di canto e in poco tempo entra in alcun i gruppi jazz e gospel locali, muovendo i primi passisuaanche sui palchi dei club piemontesi. La svoltasuadiavviene quando conosce nel 1996 il produttore Alex Bagnoli, che la vuole per cantare il brano inedito Find Me, poi mai pubblicato. Da questo incontro arriva la prima firma su un contratto, e il conseguente passaggio dalla musica gospel e jazz alla dance. Un cambio di rotta che si rivelerà ...