Benevento e Como | quando cambiare non fa rima con svoltare

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si dice che tre sia il numero perfetto. Probabilmente per altri, non per. Un numero che ricorre spesso analizzando il confronto in programma domani allo stadio “Sinigaglia“. Tre, infatti, sono i punti che separano le due squadre in classifica, come tre sono i punti che ancora mancano a Fabio Cannavaro dasiede sulla panchina giallorossa. Un avvicendamento avvenuto tre giornate fa, proprio come capitato per Moreno Longo. La società lariana e quella sannita hanno atteso la sosta del campionato per dare il benservito, rispettivamente, a GiaGattuso e Fabio Caserta, ma gli ultimi 270 minuti di campionato non hanno ancora portato all’auspicata svolta.navigano nei bassifondi della classifica ...