ASL di Chivasso | Concorso per 1 Dirigente Medico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale TO 4 diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di Sanità Pubblica. Bando diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 841 del 26 settembre 2022, é indettopubblico, per titoli ed esami, per un posto dinella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale ...