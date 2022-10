ADATA & XPG | supporto a Z790 e frequenze a 7200 MT s

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Le memoriae XPG supportano le ultime piattaforme Intel, XPG lancia la nuova serie di memorie ad alta frequenza LANCER DDR5 per abbracciare l’era delle DDR5 XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti Esports e appassionati di tecnologia, ha annunciato oggi che i moduli DRAM, della gamma completa die XPG sono compatibili con le più recenti piattaforme Intel, garantendo stabilità e prestazioni ottimali. Nel frattempo, XPG ha anche annunciato il lancio della nuova serie di memorie XPG LANCERDDR5, tra cui la LANCER RGB MERA Limited Edition e la LANCER RGB ROG Certified Edition. Le XPG LANCER DDR5 raggiungono velocità fino aMT/s Le memorie XPG LANCERDDR5, sono ...